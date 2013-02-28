美国个股: 沃尔玛首席行政官将在3月下台--华尔街日报

路透2月28日 - 华尔街日报报导指出,沃尔玛 美国首席行政官Tom Mars将于3月下台,Mars在沃尔玛服务超过10年时间,曾担任法律总顾问一职.

报导指出,一名沃尔玛发言人士拒绝提供他离职的理由,而也没有办法马上连络上Mars置评.报导并称Mars将于3月13日离开该公司.

华尔街日报提到,根据今年稍早国会议员披露的电子邮件,Mars在2002年至2009年间担任沃尔玛的法律总顾问期间,曾参与沃尔玛在墨西哥金字塔附近兴建分支店面的贿赂指控调查.