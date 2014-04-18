沃尔玛推出转账新服务 挑战西联汇款等领头羊

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透4月17日 - 沃尔玛(WMT.N)正在推出一项转账服务，向西联汇款(WU.N)和Money Gram International(MGI.O)的市场主导地位发起直接挑战，旨在扩大面向低收入顾客的金融服务业务，并增加到店客流量。
沃尔玛周四表示，Euronet Worldwide(EEFT.O)旗下Ria Money Transfer部门将从下周开始负责这项名为"Walmart-2-Walmart"的服务。
沃尔玛称，这项新服务的收费目前低于其他竞争者，购物者可以在美国逾4,000家折扣店内向家庭成员或朋友进行现金转账往来。
这项服务不提供网上转账，也不在美国以外的店铺提供。公司希望消费者会在店内转转，起码消费掉部分转账资金。
沃尔玛美国公司负责服务的高级副总裁Daniel Eckert表示，Walmart-2-Walmart“对当前的转账业务提出挑战，并压低收费价格。”
消息披露后，西联汇款股价下跌4%，目前为沃尔玛购物者提供此类服务的Money Gram股价暴跌15.6%。Euronet股价上扬4.4%。沃尔玛股价收高0.6%报77.66美元(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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