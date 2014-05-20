沃尔玛拟在华投资5.8亿元升级改造店面 今年新开30家店

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港5月20日 - 美国零售商沃尔玛(WMT.N)的中国运营分支周二称，今年拟投资5.8亿元人民币(9,299万美元)用于升级改造在中国的55家门店，以加强店面运营并优化顾客的购物体验。
沃尔玛(中国)亦表示，今年将在中国开设约30家高品质店面并增设物流配送中心，这属于去年10月宣布的三年期增长计划的一部分。
沃尔玛在中国拥有约400家门店，该公司去年10月表示，按照在中国的运营优化计划，2014-16年间沃尔玛将在中国新开最多110家门店，并在未来18个月关闭15-30家。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。