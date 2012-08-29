博客：中国富人看好核桃等文玩品投资

记者Jason Subler/Jane Lanhee Lee

中国正竭力挽回投资者对股市的兴趣，但是一些投资者却将大笔资金投入可以在掌心把玩的资产--核桃。

在过去几年里，投资股票和房地产等传统资产仅能带来较小获利，有时甚至亏损，所谓“文玩”市场却悄然兴起，大个核桃等文玩品的价格被抬高到数万美元。

核桃曾是中国宫廷内的玩物，当前再获富人青睐，他们不但将其视为投资的标的，而且也认为它是身份的明确象征。将核桃置于掌心把玩据信有利於改善血液循环。

北京的核桃收藏者寇宝军（音）称，个头越大、年代越久、形状越均匀的核桃越好。他拥有30对核桃，其中多数都超过一百年，常年把玩令其皮色红亮。

他说，把玩这种核桃的可不是平常人。

寇宝军等收藏者的兴趣让胡振远（音）等商人在小核桃上做起大文章，後者在核桃收获前就从农户手中买下整棵核桃树，为他在北京的店铺供货。

“核桃投资每年都在增加，10年前一对350元人民币的核桃，现在能卖3,500元，甚至两三万元，”胡说道。

2010年核桃投资达到顶峰，当时中央政府抑制房地产市场投机，令富人的投资渠道急剧减少。