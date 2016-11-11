迪士尼第四季获利低于预期 因ESPN订阅用户流失

路透11月10日 - 迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)周四公布季度获利低于预期，受广告营收下降及ESPN体育频道订户减少拖累。

公司股价在盘后交易中起初下跌，不过随后扳回跌幅转为小幅上涨。

迪士尼称一直以来作为营收主力的ESPN业绩下滑，也反映出节目编排和制作成本上升。

该公司与其媒体同业一样，面临用户放弃订阅电视，转向更便宜且更方便的在线产品的问题；而ESPN的问题尤其严重。

扣除特殊项目，迪士尼每股盈余(EPS)为1.10美元，未能达到汤森路透I/B/E/S访问分析师预计的1.16美元。

迪士尼有线电视网络业务的营收下滑6.8%至39.6亿美元。根据FactSet StreetAccount，分析师此前预估为41.3亿美元。该业务包括ESPN和Disney Channel在内。

尼尔森的数据估计，ESPN在11月流失用户62.1万户，而迪士尼对该数据极不认同。

自2015年8月以来，ESPN的未来就一直是关注焦点，当时迪士尼执行长Bob Iger承认ESPN的用户“温和”流失。

迪士尼电影业务的季度营收增长1.57%至18.1亿美元，低于FactSet预估均值18.4亿美元。

迪士尼主题公园、度假村及游轮业务营收增长0.6%至43.9亿美元。该公司上海主题乐园6月开业。该公司称，巴黎、香港和加利福尼亚州迪士尼乐园的入园人数下降。

在10月1日结束的第四财季，归于公司的净利从上年同期的16.1亿美元增至17.7亿美元，每股盈利从0.95美元增至1.10美元。

迪士尼营收从135.1亿美元降至131.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估均值为135.2亿美元。(完)