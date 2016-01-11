《星球大战7》中国首周末票房达5300万美元

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透1月10日 - 迪士尼(DIS.N)周日称，《星球大战：原力觉醒》在中国市场打破记录，上映后首周末票房达5,300万美元，使得该片成为史上第三大全球最卖座电影。
该公司在声明中称，这代表了中国电影史上上映首周六或首周日的最高票房。
迪士尼称，《星球大战7》的全球票房总收入达17.3亿美元，目前已经超过《侏罗纪世界》16.7亿美元的全球票房，成为史上第三大最卖座电影。
中国市场将是《星球大战7》能否超越《阿凡达》成为好莱坞史上票房冠军的关键。《阿凡达》2009年上映，全球票房达28亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
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