《星球大战7》中国首周末票房达5300万美元

《星球大战7》导演 JJ Abrams (左) 与制片人Kathleen Kennedy (中)和片中女演员Daisy Ridley 2015年12月27日在是上海为该片中国首映式助阵。 REUTERS/Aly Song

路透1月10日 - 迪士尼(DIS.N)周日称，《星球大战：原力觉醒》在中国市场打破记录，上映后首周末票房达5,300万美元，使得该片成为史上第三大全球最卖座电影。

该公司在声明中称，这代表了中国电影史上上映首周六或首周日的最高票房。

迪士尼称，《星球大战7》的全球票房总收入达17.3亿美元，目前已经超过《侏罗纪世界》16.7亿美元的全球票房，成为史上第三大最卖座电影。

中国市场将是《星球大战7》能否超越《阿凡达》成为好莱坞史上票房冠军的关键。《阿凡达》2009年上映，全球票房达28亿美元。（完）