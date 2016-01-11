《星球大战7》中国首周末票房达5,300万美元

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月10日 - 迪士尼 周日称，《星球大战：原力觉醒》在中国市场打破记录，上映后首周末票房达5,300万美元，使得该片成为史上第三大全球最卖座电影。
该公司在声明中称，这代表了中国电影史上上映首周六或首周日的最高票房。
迪士尼称，《星球大战7》的全球票房总收入达17.3亿美元，目前已经超过《侏罗纪世界》16.7亿美元的全球票房，成为史上第三大最卖座电影。
中国市场将是《星球大战7》能否超越《阿凡达》成为好莱坞史上票房冠军的关键。《阿凡达》2009年上映，全球票房达28亿美元。(完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。