大连万达商业地产拟申请发行A股 集资高至120亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月3日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产3699.HK周五宣布，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。
公司的声明称，建议A股发行须待监管机构批准及获股东批准后方可作实。上市地点将为上海或深圳证券交易所，将由董事会经股东授权后根据监管规定或市场状况厘定。
去年12月底以H股在港上市的大连万达商业地产表示，公司将进行改制，申请转为境内外上市的股份有限公司。
假设最多发行3亿股A股，则公司的公众持股量（H股和A股）将约为47.3%，其中公众持有的H股百分比将由现时的14.06%摊薄至约13.18%。
大连万达商业地产表示，拟将A股集资所得优先用于南京、济南、合肥、成都及徐州的项目，余额用于补充营运资金。
该股周四收报58.1港元，过去三个月累计涨三成。（完）
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(记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。