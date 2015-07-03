大连万达商业地产拟申请发行A股 集资高至120亿元人民币

路透香港7月3日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产3699.HK周五宣布，将向中国证监会及其他相关监管机构，申请发行最多3亿股A股，集资高至120亿元人民币。

公司的声明称，建议A股发行须待监管机构批准及获股东批准后方可作实。上市地点将为上海或深圳证券交易所，将由董事会经股东授权后根据监管规定或市场状况厘定。

去年12月底以H股在港上市的大连万达商业地产表示，公司将进行改制，申请转为境内外上市的股份有限公司。

假设最多发行3亿股A股，则公司的公众持股量（H股和A股）将约为47.3%，其中公众持有的H股百分比将由现时的14.06%摊薄至约13.18%。

大连万达商业地产表示，拟将A股集资所得优先用于南京、济南、合肥、成都及徐州的项目，余额用于补充营运资金。

该股周四收报58.1港元，过去三个月累计涨三成。（完）

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(记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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