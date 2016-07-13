万达旗下AMC收购欧洲最大院线Odeon & UCI 作价9.21亿英镑

路透香港7月13日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团称，旗下美国AMC院线(AMC.N)收购欧洲第一大院线Odeon & UCI，作价9.21亿英镑；这是万达首次在欧洲院线行业投资，形成全球电影布局。

万达周二晚间的声明称，并购Odeon & UCI始于三年前，中间经过多轮艰苦谈判，因为价格原因一直未达成一致。由于英国退欧公投带来新的机遇，双方终于达成协议，收购价约9倍EBITDA（除利息、税、折旧及摊销费用前溢利）。

AMC公司CEO兼总裁亚当?阿伦表示，本次并购是以英镑计算，英镑波动对并购没有影响，“在某种意义上，英镑处于低点，对AMC并购有利。”

不过，交易须待欧盟批准。万达表示，并购后将增加对Odeon & UCI投入，进行影城设备更新，有效说明Odeon & UCI提升观众体验和经营业绩，增加当地就业和税收。

Odeon & UCI拥有242家影院2,236块银幕，绝大多数影城位于欧洲各大城市黄金地段，最近12个月收入约11.56亿美元，占据欧洲约20%的市场份额，在欧洲主要大国电影市场份额排名第一。

万达称，AMC并购Odeon & UCI一旦获得欧盟批准，万达将形成全球院线布局，并在北美、中国、欧洲世界三大电影市场都占据领先地位。

三年前，万达曾提出到2020年占据全球电影票房20%的目标。

万达已经是全球最大的影院营运商，控股北美第二大院线AMC和澳洲影院运营商Hoyt's Group，旗下上市公司--万达院线(002739.SZ)是中国最大影院运营商。

AMC此前提出收购同业Carmike Cinemas IncCKEC.O，包括债务在内的交易总价值约11亿美元，合并后的企业将成为美国最大的连锁影院。（完）