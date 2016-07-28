万达院线2.8亿美元收购电影媒体网站时光网 延伸产业链

路透上海7月28日 - 继扩建电影院线和收购影视公司后，中国最大的电影院线公司--万达院线(002739.SZ)周三晚公告称，以2.8亿美元收购国内电影媒体及电子商务网站--时光网，其电影产业链得到进一步延伸。

公告显示，此次万达院线共收购四家公司，而万达院线子公司万达香港目前持有其中一家转让方Mtime Holdings, Ltd.的20%股权，将事先置换成Mtime Holdings美国子公司Mtime USA Company的100%股权。

时光网拥有全球规模领先的影视数据库、千万级电影会员，今年上半年实现营收1.8亿元人民币，亏损683万元，预计今年全年将实现盈利。

公告称，收购后万达院线将保留时光网品牌，其原有管理团队继续留任并行使独立运营权，万达计划将时光网打造成为具有国际级运营能力的一站式电影营销媒体及服务公司。万达院线本次收购将打通双方线上线下资源，实现场景消费与“互联网＋”的技术和服务结合，进一步完善公司电影生态服务圈。

万达院线5月曾宣布，拟以372亿元价格收购关联公司万达影视100%股权，以增发股份作为支付对价。

万达院线周三收报72.2元，过去一个月累计微跌0.6%。（完）

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