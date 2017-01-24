万达集团旗下AMC以9.3亿美元并购北欧最大院线Nordic

路透上海1月24日 - 据中国大型房地产和文化娱乐集团--万达集团官网，万达旗下院线美国AMC(AMC.N)周一宣布以9.3亿美元并购北欧最大院线北欧院线集团(Nordic Cinema Group)。

新闻稿称，这是AMC继并购欧洲最大院线欧典院线（Odeon & UCI）之后，再次在欧洲并购大型院线，使得万达在欧洲电影市场影响力进一步扩大。

北欧院线集团在北欧地区拥有118家影院、664块屏幕，影院遍布北欧50个主要大中城市，在瑞典、芬兰、爱沙尼亚、挪威、拉脱维亚和立陶宛等国市场份额排名第一。并购后，AMC在北美和欧洲15个国家拥有1,000家影院、11,000块屏幕，其作为全球最大单一院线的领先优势进一步扩大。

万达集团是世界电影史上首个跨国院线集团，除中国万达院线外，已在全球并购了美国AMC、澳大利亚赫伊斯、欧洲欧典等多个院线，目前累计拥有1,470家影城、超过15,000块屏幕。随着北欧院线的加盟，万达向占据全球电影市场20%份额目标又迈进了一步。

在近日举行的万达年度工作会议上，万达集团董事长王健林表示，目前万达占据全球电影市场约12%市场份额。万达整个电影产业2020年将实现100亿元人民币净利，并达到全球发行电影能力。（完）