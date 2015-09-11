万达商业出售五家项目公司予关连方 实现轻资产战略

路透香港9月11日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周五公布，将旗下五家开发＂万达广场＂的项目公司全部股权出售予大股东王建林的关连企业，以推进公司的轻资产战略。

公司的声明称，出售该五家项目公司的总代价约5.59亿元人民币，买方万达稳余将负责项目公司的后续开发投资资金需求，涉及总投资约41.4亿元。

根据协议，转让项目公司后，万达商业将向万达稳余及项目公司提供建设管理及运营管理服务，用于项目公司万达广场的建设和运营；及向万达稳余及项目公司授予若干知识产权许可。

万达商业将会自相关万达广场开业后，收取项目公司每年净物业收入的30%作为对价。不过，若万达稳余任何一年享有的项目公司净物业收入的70%，少于轻资产合作框架协议中规定的当年的投资回报，万达商业将以应分得的净物业收入为限，提高向万达稳余的分成比例。调整机制将自轻合作框架协议生效日期起七年届满后结束。

若随后每年万达稳余收取的项目公司净物业收入的70%分成超过投资额年化收益的7.5%，万达稳余将以超过投资额年化收益7.5%的部分，提高向万达商业的分成比例。

由于王健林持有万达商业约53.68%的股权，并持有快钱金融约68.7%的股权，而快钱金融则为万达稳余的普通合伙人。因此快钱金融及万达稳余均属公司关连人士。

万达商业表示，公司一直积极探求轻资产业务模式，通过订立此项关连交易协议，是实现轻资产战略的重要一步。通过物业净收入的分成机制，可以增加公司商业服务管理费收入，同时可降低负债水平，应对中国国内房地产市场的波动。

万达商业早盘中段股价持平于49.4港元，大盘恒生指数.HSI升1.41%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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