万达商业出售五家项目公司予关连方 实现轻资产战略

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月11日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周五公布，将旗下五家开发＂万达广场＂的项目公司全部股权出售予大股东王建林的关连企业，以推进公司的轻资产战略。
公司的声明称，出售该五家项目公司的总代价约5.59亿元人民币，买方万达稳余将负责项目公司的后续开发投资资金需求，涉及总投资约41.4亿元。
根据协议，转让项目公司后，万达商业将向万达稳余及项目公司提供建设管理及运营管理服务，用于项目公司万达广场的建设和运营；及向万达稳余及项目公司授予若干知识产权许可。
万达商业将会自相关万达广场开业后，收取项目公司每年净物业收入的30%作为对价。不过，若万达稳余任何一年享有的项目公司净物业收入的70%，少于轻资产合作框架协议中规定的当年的投资回报，万达商业将以应分得的净物业收入为限，提高向万达稳余的分成比例。调整机制将自轻合作框架协议生效日期起七年届满后结束。
若随后每年万达稳余收取的项目公司净物业收入的70%分成超过投资额年化收益的7.5%，万达稳余将以超过投资额年化收益7.5%的部分，提高向万达商业的分成比例。
由于王健林持有万达商业约53.68%的股权，并持有快钱金融约68.7%的股权，而快钱金融则为万达稳余的普通合伙人。因此快钱金融及万达稳余均属公司关连人士。
万达商业表示，公司一直积极探求轻资产业务模式，通过订立此项关连交易协议，是实现轻资产战略的重要一步。通过物业净收入的分成机制，可以增加公司商业服务管理费收入，同时可降低负债水平，应对中国国内房地产市场的波动。
万达商业早盘中段股价持平于49.4港元，大盘恒生指数.HSI升1.41%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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