黑石集团将悉尼一黄金地段写字楼出售给万达集团

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港1月26日 - 美国私募股权公司黑石集团(BX.N)宣布，同意把位于悉尼黄金地段的一栋写字楼出售给中国大连万达集团，售价约为4.15亿澳元(3.27亿美元)。
黑石集团2011年收购澳洲地产集团Valad时获得Gold Fields House。这栋写字楼位于悉尼中央商务区，俯瞰悉尼港。
万达在声明中称，将在该地段建设五星级酒店、高端住宅和商业零售地产。“我们希望在悉尼打造一个新的地标性建筑，”万达称。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。