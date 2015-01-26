版本:
中国
中国财经 | 2015年 1月 26日 星期一 11:49 BJT

黑石集团将悉尼一黄金地段写字楼出售给万达集团

路透香港1月26日 - 美国私募股权公司黑石集团(BX.N)宣布，同意把位于悉尼黄金地段的一栋写字楼出售给中国大连万达集团，售价约为4.15亿澳元(3.27亿美元)。

黑石集团2011年收购澳洲地产集团Valad时获得Gold Fields House。这栋写字楼位于悉尼中央商务区，俯瞰悉尼港。

万达在声明中称，将在该地段建设五星级酒店、高端住宅和商业零售地产。“我们希望在悉尼打造一个新的地标性建筑，”万达称。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐