万达院线向博纳影业投资3亿元 并在院线加盟等方面合作

路透上海5月16日 - 中国最大的电影院线--万达电影院线股份有限公司(002739.SZ)周一晚公告称，将向博纳影业集团股份有限公司投资3亿元人民币，双方并将在院线加盟、广告合作、影片投资等方面展开深度合作。

公告显示，万达院线向博纳影业投资后，将持有后者1.875%股权，这意味着博纳影业的投后估值达160亿元。双方还约定，未来博纳影线新增的博纳影院将加盟万达院线，旗下所有已开业的博纳影院在原加盟协议有效期届满后，加盟万达院线。另外，博纳影业将交由万达院线及其子公司代理其影院映前广告。

双方还同意，互相开放未来拟主控投拍的影片单片，相互参与投资对方主控投拍的电影。

万达院线称，公司通过与博纳影业的战略合作，可以加快在院线、广告等相关业务领域的发展，提升公司市场影响力；同时对促进行业健康发展、打造公司电影生态圈也会产生积极影响。

博纳影业主要业务包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等，在行业中具有较强的影响力。

去年4月，博纳影业完成私有化交易，公司创始人、董事局主席于冬携手阿里影业(1060.HK)、复星国际(0656.HK)和红杉资本等以近9亿美元估值收购公司全部股票。

去年12月，博纳影业宣布完成25亿元人民币的A轮融资，由阿里影业和腾讯(0700.HK)领投，中信证券金石基金、招银国际、工商银行(601398.SS)等参投。A轮融资完成后，博纳影业估值达到150亿元。今年5月，博纳影业宣布其正接受中信证券(600030.SS)的辅导，公司正准备回归A股市场。

万达院线周一收报54.11元，过去一个月累计下跌0.3%。（完）