大连万达集团将斥资6.5亿美元收购铁人三项公司

路透北京8月27日 - 中国房地产与投资企业--大连万达集团周四表示，已就6.5亿美元收购World Triathlon Corp(WTC)达成协议。WTC是铁人三项比赛赛事的拥有者。

路透曾于本月稍早报导称，大连万达的出价高过其他潜在买家，已与WTC的拥有者--私募股权公司Providence Equity Partners LLC展开排他性谈判以敲定协议。

大连万达集团是大连万达商业地产3699.HK的母公司，后者为中国最大的商业地产开发商。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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