标题新闻：中国的万达院线计划以现金加股票方式收购关联企业万达影视传媒，交易价值57亿美元

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
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路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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