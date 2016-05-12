标题新闻：中国的万达院线计划以现金加股票方式收购关联企业万达影视传媒，交易价值57亿美元

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%

路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。