万达院线拟以372亿元收购万达影视 并配套融资至多80亿元

路透上海5月13日 - 中国最大的电影院线公司万达院线(002739.SZ)周四晚公告称，拟以372亿元人民币价格收购关联公司万达影视100%股权，以增发股份作为支付对价，并配套融资至多80亿元。

公告显示，万达院线拟向其控股股东万达投资、泛海控股(000046.SZ)旗下泛海股权投资管理公司等33名万达影视股东发行股份，每股发行价为74.84元；同时公司还将向不超过10名特定投资者增发股份募集配套资金，增发底价为74.84元／股，募资将用于影院建设和补充流动资金。

本次交易前，万达院线的实际控制人王健林通过万达投资、万达文化集团持有上市公司 60.41%的股份，预计收购资产及配套融资后，其持股下降至50.72%左右。

本次交易前，万达影视收购了青岛影视投资以及互爱互动100%的股权。整合完成后，万达影视业务拓展为境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务。万达影视是国内领先的民营电影制作公司，去年其投拍影片票房61.5亿元，名列民营影视公司第一；青岛影视投资旗下美国传奇影业，亦是美国知名的独立电影制作公司。

通过本次交易，万达院线主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域，从而实现对电影全产业链的打通，未来公司将持续打造并构筑“策划投拍-宣传发行-场景消费”的影视行业生态系统。

万达院线自2月下旬开始停牌，筹划收购事项，停牌前该股收报80.3元。因深交所需对本次重组相关文件进行审核，公司股票自将继续停牌。（完）