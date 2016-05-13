万达院线拟以372亿元收购万达影视 并配套融资至多80亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 中国最大的电影院线公司万达院线(002739.SZ)周四晚公告称，拟以372亿元人民币价格收购关联公司万达影视100%股权，以增发股份作为支付对价，并配套融资至多80亿元。
公告显示，万达院线拟向其控股股东万达投资、泛海控股(000046.SZ)旗下泛海股权投资管理公司等33名万达影视股东发行股份，每股发行价为74.84元；同时公司还将向不超过10名特定投资者增发股份募集配套资金，增发底价为74.84元／股，募资将用于影院建设和补充流动资金。
本次交易前，万达院线的实际控制人王健林通过万达投资、万达文化集团持有上市公司 60.41%的股份，预计收购资产及配套融资后，其持股下降至50.72%左右。
本次交易前，万达影视收购了青岛影视投资以及互爱互动100%的股权。整合完成后，万达影视业务拓展为境内电影制作及发行、境外电影制作以及网络游戏发行业务。万达影视是国内领先的民营电影制作公司，去年其投拍影片票房61.5亿元，名列民营影视公司第一；青岛影视投资旗下美国传奇影业，亦是美国知名的独立电影制作公司。
通过本次交易，万达院线主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域，从而实现对电影全产业链的打通，未来公司将持续打造并构筑“策划投拍-宣传发行-场景消费”的影视行业生态系统。
万达院线自2月下旬开始停牌，筹划收购事项，停牌前该股收报80.3元。因深交所需对本次重组相关文件进行审核，公司股票自将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。