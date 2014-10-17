万达院线拟发行至多6,000万A股用于影院建设--预披露

路透上海10月17日 - 在万达商业地产(0169.HK)香港上市后，中国第二大富豪大连万达集团董事长王健林的另一家子公司万达院线亦在推进其A股上市进程。中国证监会网站周四稍晚披露其预披露材料，万达院线拟发行6,000万A股，发行后拟在深圳证交所上市。

预披露材料显示，募集资金到位后，将用于影院建设项目及补充流动资金，项目预计总投资20亿元人民币。中银国际为其主承销商。

去年公司实现票房收入31.61亿元，三年复合年均增长率达33%；净利6.05亿元，每股收益1.21元。

万达院线目前总股本为5亿股，王健林控股的北京万达投资持股68%，其子王思聪持股1%，其四位兄弟各持有0.6%，其余股东还包括红杉资本、大连一方集团董事长孙喜双等。

万达院线已连续数年成为中国最大城市电影院线，市场占有率稳定在14%左右。至6月底，万达院线拥有已开业的自有影院150家，旗下影院覆盖北京、上海、重庆等80多个大中城市。

2012年万达以26亿美元收购美国第二大影院运营商AMC娱乐公司(AMC.N)，并投入巨资在国内外投资旅游地产和文化产业，包括计划投资300亿元在青岛建设影视产业园。目前文化旅游已成为万达集团房地产业务之外的另一主业。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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