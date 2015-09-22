（重发）万达院线与中信牵手 优先承租后者商业项目中的影院业态

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(重发以修改标题错别字)
路透上海9月22日 - 中国最大的电影院线公司--万达院线(002739.SZ)周二公告称，已与中信商业管理公司战略合作，万达院线将可以优先承租中信商业拥有及未来拥有的商业项目中的影院业态。
公告指出，根据合作框架协议，中信商业可根据其拓展项目的商业规划需求，优先知会万达院线关于其在中国内地各个城市的拓展计划。在万达院线符合中信商业具体项目之定位和规划的前提下，中信商业按照公平合理的原则优先考虑与万达合作，合作期限五年。
此前万达院线的影院大部分是租赁关联企业万达商业地产3699.HK旗下万达广场物业。公告指出，与中信商业达成长期战略合作，将为公司扩大一、二线城市的新项目起到积极作用，有利于公司获得优质的影院项目，提高市场份额。
中信商业为中信股份(0267.HK)旗下中信地产子公司，中信地产在全国经济发达的一二线城市重点发展住宅和商业地产项目。
万达院线周一收报159.71元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。