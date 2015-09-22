（重发）万达院线与中信牵手 优先承租后者商业项目中的影院业态

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路透上海9月22日 - 中国最大的电影院线公司--万达院线(002739.SZ)周二公告称，已与中信商业管理公司战略合作，万达院线将可以优先承租中信商业拥有及未来拥有的商业项目中的影院业态。

公告指出，根据合作框架协议，中信商业可根据其拓展项目的商业规划需求，优先知会万达院线关于其在中国内地各个城市的拓展计划。在万达院线符合中信商业具体项目之定位和规划的前提下，中信商业按照公平合理的原则优先考虑与万达合作，合作期限五年。

此前万达院线的影院大部分是租赁关联企业万达商业地产3699.HK旗下万达广场物业。公告指出，与中信商业达成长期战略合作，将为公司扩大一、二线城市的新项目起到积极作用，有利于公司获得优质的影院项目，提高市场份额。

中信商业为中信股份(0267.HK)旗下中信地产子公司，中信地产在全国经济发达的一二线城市重点发展住宅和商业地产项目。

万达院线周一收报159.71元。（完）