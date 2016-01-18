万达集团董事长王健林认为中国房地产库存不存在问题

路透香港1月18日 - 中国房地产及投资综合企业--大连万达集团董事长王健林周一表示，他认为中国整体房地产市场不存在问题，因为过度供应主要集中在中小城市，仅占到全国房地产总值的一小部分。

他指出，三、四线城市的房地产库存可能需要四到五年时间去消化。

“中国房地产市场崩盘论只是西方的一己之见，都说了20年了...主要问题是在三、四线城市的重建库存上面，”王健林在亚洲金融论坛上表示。

“房地产的销售高度集中在一、二线城市，36个大中城市占到全国总销售额的四分之三。所以三、四线城市的比重非常低。只要他们慢慢开始去库存，就不会有问题。”(完)