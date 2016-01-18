万达集团董事长王健林认为中国房地产库存不存在问题

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月18日 - 中国房地产及投资综合企业--大连万达集团董事长王健林周一表示，他认为中国整体房地产市场不存在问题，因为过度供应主要集中在中小城市，仅占到全国房地产总值的一小部分。
他指出，三、四线城市的房地产库存可能需要四到五年时间去消化。
“中国房地产市场崩盘论只是西方的一己之见，都说了20年了...主要问题是在三、四线城市的重建库存上面，”王健林在亚洲金融论坛上表示。
“房地产的销售高度集中在一、二线城市，36个大中城市占到全国总销售额的四分之三。所以三、四线城市的比重非常低。只要他们慢慢开始去库存，就不会有问题。”(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。