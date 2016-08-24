专访：万达集团预计今年文化产业收入将突破700亿人民币--董事长

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透北京8月24日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林称，未来万达集团将不断做大娱乐文化产业，预计今年文化产业收入将突破700亿人民币；万达并将依靠在中国和海外的并购，在2020年前达到全球票房占比20%的目标。
他在周二接受路透专访时预计，万达目标收购好莱坞公司，然后把其技术和能力移植到中国来发展。若其完成对英美影院Odean和Carmike的收购，票房占比大概会达到15%。
“今年我预计文化产业收入会突破700亿人民币。”王健林说，“我也没有想到在中国经济放缓的情况下，人们对娱乐、体育、旅游的消费需求如此强劲。”
他并透露，万达文化产业最近3、4年的发展速度超出预期。万达现正在谈判两笔与电影产业链有关的10亿美元级别以上的投资，预计今年内就会有消息。万达正努力尝试在可能的情况下收购与电影有关联的公司，并通过整合慢慢帮助万达增加在业内的话语权。
根据万达集团此前公布的半年报显示，上半年万达文化集团收入290.3亿元，完成上半年计划的105.7%，同比增长57.1%。
对于万达在资本市场上的发展，王健林指出，万达商业地产股份有限公司从港股退市最重要的原因是港股缺乏流动性，另外港股估值水平偏低。
万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业已取得股东特别大会批准通过公司退市方案，待监管批准后，其H股将于9月13日最后交易，9月20日正式除牌。
王健林并称，万达商业将同时考虑并准备IPO排队和借壳两种方式在A股上市，但具体方式要根据现在IPO审批的难度和速度而定，如果按正常的进度IPO排队可能要花2-3年时间，而借壳审批则要1年多时间。
“在国内两个方式，一是排队，如果有耐心的等2-3年也能解决。还有一个方式就是借壳上市，不融资，因为万达现在不缺现金流。所以这两个方法我们都可以考虑。”他说。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进/杨淑祯)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。