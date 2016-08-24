专访：万达集团预计今年文化产业收入将突破700亿人民币--董事长

路透北京8月24日 - 中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林称，未来万达集团将不断做大娱乐文化产业，预计今年文化产业收入将突破700亿人民币；万达并将依靠在中国和海外的并购，在2020年前达到全球票房占比20%的目标。

他在周二接受路透专访时预计，万达目标收购好莱坞公司，然后把其技术和能力移植到中国来发展。若其完成对英美影院Odean和Carmike的收购，票房占比大概会达到15%。

“今年我预计文化产业收入会突破700亿人民币。”王健林说，“我也没有想到在中国经济放缓的情况下，人们对娱乐、体育、旅游的消费需求如此强劲。”

他并透露，万达文化产业最近3、4年的发展速度超出预期。万达现正在谈判两笔与电影产业链有关的10亿美元级别以上的投资，预计今年内就会有消息。万达正努力尝试在可能的情况下收购与电影有关联的公司，并通过整合慢慢帮助万达增加在业内的话语权。

根据万达集团此前公布的半年报显示，上半年万达文化集团收入290.3亿元，完成上半年计划的105.7%，同比增长57.1%。

对于万达在资本市场上的发展，王健林指出，万达商业地产股份有限公司从港股退市最重要的原因是港股缺乏流动性，另外港股估值水平偏低。

万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业已取得股东特别大会批准通过公司退市方案，待监管批准后，其H股将于9月13日最后交易，9月20日正式除牌。

王健林并称，万达商业将同时考虑并准备IPO排队和借壳两种方式在A股上市，但具体方式要根据现在IPO审批的难度和速度而定，如果按正常的进度IPO排队可能要花2-3年时间，而借壳审批则要1年多时间。

“在国内两个方式，一是排队，如果有耐心的等2-3年也能解决。还有一个方式就是借壳上市，不融资，因为万达现在不缺现金流。所以这两个方法我们都可以考虑。”他说。（完）