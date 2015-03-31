万达商业拟境内发行高至350亿元的公司债及债务融资工具

路透香港3月31日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产3699.HK宣布，拟在中国境内发行规模高至150亿元人民币的境内公司债券，以及发行境内债务类融资工具，规模高至200亿元。

万达商业的声明称，在获得中国证券监督管理委员会核准后，将以一期或分期形式在中国境内公开发行。债券期限不超过10年，可为单一期限品种或多种期限品种的组合，具体期限由董事会根据相关规定、市场情况及本公司资金需求情况予以确定。筹资用于偿还债务、补充公司营运资金及其他用途。

至于在中国境内发行境内债务类融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、并购债债务类融资工具等。规模不超过200亿元，具体期限由董事会根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。募集资金将用于商业项目开发建设、偿还公司债务及其他用途。

上述两项建议的有效期均为自股东周年大会审议通过日起12个月内有效。

万达商业稍早公布去年12月上市以来首份业绩，去年全年扣除投资物业公允值变动影响后的核心溢利按年增加14%，至148.24亿元人民币，董事会建议派末期息每股0.95元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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