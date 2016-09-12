路透基点特写：万达集团密集举债快速扩张 引发银行业者关切

路透香港9月12日 - 大连万达集团的狂热举债及海外积极扩张，已引起银行业者关切，一些银行选择避开万达的最新融资案，另外一些银行则要求万达开出更好条件。

由中国首富王健林掌舵的大连万达，目前透过四宗银团贷款及四宗双边贷款，筹资总值61.5亿美元，以支应香港上市公司万达商业私有化的股票收购，以及在国内外的地产开发项目。

在这批最新贷款案之前，万达两个月前刚完成一笔4亿美元贷款。除了这些贷款，万达还有98.9亿美元的未偿债券，将在2020-2024年到期。

“万达的债务水准很高，它的杠杆率对我们来说太高了，”香港一名银行贷款人员称。“我们不打算加入万达的案子。”

万达最新的四宗银团贷款分别是：一笔6亿美元有担保贷款，用于美国芝加哥一栋摩天高楼；一笔2.8亿美元再融资贷款，用于2014年收购铁人三项赛事公司World Triathlon Corp；一笔5亿美元贷款用于海外地产项目；以及一笔8亿美元俱乐部贷款，用于中国两个渡假村项目。

惠誉在9月2日将香港上市的大连万达商业地产股份有限公司的评级展望调降至负面，同时确认“BBB”的评级。该机构预期，大连万达商业地产今年稍早的快速跑马圈地，将令该公司未来两年的财务状况承压。

**提高条件**

一些银行被大连万达的“举债狂欢”吓到，也有银行要求提高贷款条件。

“如果贷款交易附带一份抵押方案，我们可能会重新考虑加入，”这名香港的银行贷款人员称。

渣打银行是万达集团5亿美元贷款的独家牵头行兼簿记行。该行在8月底推出该交易的三天后就将利率提高10个基点以吸引更多银行参贷。这笔三年期到期一次性偿还贷款目前的最高综合收益为290个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点。

“这笔(5亿美元)贷款的回报比上次的(4亿美元)贷款更优，所以应能吸引更多银行加入，”另一位香港的银行贷款人员表示。“4亿美元贷款的定价对一些银行来说不太有吸引力，所以他们后来退出了。”

渣打也是大连万达商业地产4亿美元融资案的牵头行兼簿记行。该笔融资案经过五个月的分销程序之后，在7月和另六家银行签约，利率为较LIBOR加码225个基点。

规模为9亿美元的芝加哥万达大厦(Vista Tower)项目，是中资企业在芝加哥最大手笔房地产投资。中国民生银行和瑞士信贷牵头为该项目安排6亿美元四年期到期一次性偿还贷款，贷款利率为LIBOR加码252个基点，最高综合收益是278.25个基点。

中国房地产市场泡沫再次蠢动，但就在外界警告此动能或正消退之际，万达集团已在美欧及澳洲购得多座黄金地段的地标建筑。

大连万达商业地产在香港上市仅15个月，万达集团就着手让其退市，称因股价被低估。

万达集团正从中资银行筹资最多307.8亿港元(39.7亿美元)，做为其以344.5亿港元将大连万达商业地产私有化的融资。中国招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270亿港元的贷款，这些SPV为万达集团财团的成员。另外，中金公司香港金融(开曼群岛)也将提供37.8亿港元备用贷款。(完)