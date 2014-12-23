万达商业首日挂牌开盘价报48港元 与招股价持平

路透香港12月23日 - 大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周二在香港首日挂牌，开盘价报48港元，与招股价持平。

由中国富豪王建林掌控的大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商，公司是次在港首次公开发行（IPO）发售6亿股，每股定价48港元，为招股价区间41.8-49.6港元的中高端，集资288亿港元。

万达商业公开发售部份获得5.32倍认购，其国际配售则获得适度超额认购。

万达商业是香港今年集资规模最大宗的IPO，也是继2010年10月友邦保险(1299.HK)IPO后，香港最大宗的IPO。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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