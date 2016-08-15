万达商业退市方案获股东同意通过--消息

路透香港8月15日 - 一名熟悉情况的消息人士表示，大连万达商业地产股份有限公司3699.HK的退市方案，在周一早上举行的临时股东大会上获得股东通过。

万达商业香港时间今早10:00在北京召开临时股东大会，就H股要约及退市议案进行表决。预期正式结果将在中午公布。该股今天暂停买卖。

万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。（完）