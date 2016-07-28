万达商业称基础投资者科威特投资局支持公司退市议案

路透香港7月28日 - 正在筹划私有化的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周四称，科威特投资局拟在公司稍后举行的股东特别大会上，就支持公司退市投赞成票。

这为继中国人寿(2628.HK)(601628.SS)之后，另一位支持万达私有化的基础投资者。

中国人寿持有万达商业4,844.5万股H股，相当于后者已发行H股约7.42%及已发行股本1.07%。

此前，万达表示股东之一的中国人寿支持其退市议案。

万达商业的公告称，科威特投资局已向公司的私有化财务顾问中金香港发出意向书，支持公司退市议案。

万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。（完）

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