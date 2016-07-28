万达商业称基础投资者科威特投资局支持公司退市议案

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港7月28日 - 正在筹划私有化的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周四称，科威特投资局拟在公司稍后举行的股东特别大会上，就支持公司退市投赞成票。
这为继中国人寿(2628.HK)(601628.SS)之后，另一位支持万达私有化的基础投资者。
中国人寿持有万达商业4,844.5万股H股，相当于后者已发行H股约7.42%及已发行股本1.07%。
此前，万达表示股东之一的中国人寿支持其退市议案。
万达商业的公告称，科威特投资局已向公司的私有化财务顾问中金香港发出意向书，支持公司退市议案。
万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。