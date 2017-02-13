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中国财经 | 2017年 2月 13日 星期一 16:39 BJT

万达集团否认收购德国邮政银行 称此前媒体报导不实

路透上海2月13日 - 在英国金融时报周一报导称中国大型民企万达集团或会收购德国邮政银行后(DEUPF.PK)，万达集团周一午后迅速做出回应，称该媒体报导属不实报导，万达与德国邮政银行无任何接洽。

金融时报周一报导引述两位消息人士的话称，万达集团已将关注目光转向包括德国邮政银行在内的欧洲银行业。目前万达收购金融资产的计划仍处早期阶段。

德银从2008年开始以总计60亿欧元(65亿美元)分阶段买下德国邮政银行。为了缩减资产负债表规模，德银曾打算出售该业务。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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