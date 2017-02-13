万达集团否认收购德国邮政银行 称此前媒体报导不实

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月13日 - 在英国金融时报周一报导称中国大型民企万达集团或会收购德国邮政银行后(DEUPF.PK)，万达集团周一午后迅速做出回应，称该媒体报导属不实报导，万达与德国邮政银行无任何接洽。
金融时报周一报导引述两位消息人士的话称，万达集团已将关注目光转向包括德国邮政银行在内的欧洲银行业。目前万达收购金融资产的计划仍处早期阶段。
德银从2008年开始以总计60亿欧元(65亿美元)分阶段买下德国邮政银行。为了缩减资产负债表规模，德银曾打算出售该业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。