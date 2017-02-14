消息人士称大连万达有意收购德国邮政银行 但恐难达成交易

路透香港/法兰克福2月13日 - 一名熟知事况的消息人士向路透表示，中国大连万达集团已与德意志银行(DBKGn.DE)进行非正式接触，商讨收购其德国邮政银行(Postbank)业务事宜，但不太可能达成交易。

金融时报援引两名消息人士的说法报道称，万达集团已把投资目光瞄准了欧洲的银行，德国邮政银行是其中之一。

消息人士向路透表示，万达并未与德意志银行正式讨论收购德国邮政银行的交易。

德意志银行拒绝置评。

万达集团周一表示，并未与德意志/德国邮政银行接触，讨论潜在收购计划。“万达并未与德意志/德国邮政银行接触，”万达称。

金融时报报道称，大连万达蒐购金融资产仍在起步阶段，目标是在主营地产业务的基础上实现多元化经营。(完)