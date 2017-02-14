消息人士称大连万达有意收购德国邮政银行 但恐难达成交易

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透香港/法兰克福2月13日 - 一名熟知事况的消息人士向路透表示，中国大连万达集团已与德意志银行(DBKGn.DE)进行非正式接触，商讨收购其德国邮政银行(Postbank)业务事宜，但不太可能达成交易。
金融时报援引两名消息人士的说法报道称，万达集团已把投资目光瞄准了欧洲的银行，德国邮政银行是其中之一。
消息人士向路透表示，万达并未与德意志银行正式讨论收购德国邮政银行的交易。
德意志银行拒绝置评。
万达集团周一表示，并未与德意志/德国邮政银行接触，讨论潜在收购计划。“万达并未与德意志/德国邮政银行接触，”万达称。
金融时报报道称，大连万达蒐购金融资产仍在起步阶段，目标是在主营地产业务的基础上实现多元化经营。(完)
(编译 张明钧; 审校 母红)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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