万达腾讯等合作的万达电商获10亿元投资 拟四季度上线--报载

路透上海1月5日 - 中国第一财经日报周一报导，两家境外投资基金作为财务投资人近日出资10亿元人民币，获得万达电商5%股份，这意味着后者估值已达到200亿元。这家由万达、腾讯(0700.HK)及百度(BIDU.O)三方合作的电子商务公司，拟今年四季度全面上线运行。

万达集团指出，万达电商引入的该两家财务投资人，分别为盛科有限公司以及香港虚德仁导电商投资有限公司，均为互联网投资基金，投资后分别持有万达电商3%和2%股份。

此次增发后，万达方面仍是万达电商的绝对控股方。报导还指出，万达电商还将在2015年第四季度启动第二轮募资。

万达电商公司成立于四个月前，注册资金50亿元，万达方面持有70%股权，百度、腾讯各持15%股权，计划五年内投资200亿元，做成全球最大O2O（线上线下）电子商务公司。万达方面由万达集团董事长王健林与刚在港股上市的万达商业3699.HK各持万达电商35%股权。

去年12月26日，万达集团战略并购中国排名第四的第三方支付公司“快钱”，作为万达电商以及互联网金融领域的支付平台。目前，万达集团已将电子商务列为四大支柱产业之一。

据万达集团方面介绍其O2O业务进展，包括免费WiFi布局完成，大数据中心已启动建设，几十款O2O服务软件正在研发中。

万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商，而万达集团旗下万达百货已在全国拥有百家门店，是中国最大的连锁百货企业之一。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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