万达成国际篮联全球独家商业伙伴 继续引入国际体育资源

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月16日 - 中国最大房地产企业之一的大连万达集团周四与国际篮联（FIBA）达成战略合作，万达集团旗下万达体育控股成为国际篮联的全球独家商业伙伴。这是继足球、冰雪、铁人三项等运动项目之后，万达再次获得国际重要体育项目的核心资源。
根据协定，万达将成为2016年至2033年期间国际篮联主办的FIBA篮球世界杯及预选赛、各大洲杯赛及预选赛、FIBA女子篮球世界杯和世界青年篮球锦标赛的全球赞助、特许权销 售和市场行销的独家商业伙伴，其中包括四届男篮世界杯。
合作内容涉及在品牌、行销、赛事接待、现场运作和行销合作伙伴支援等方面提供综合性的服务。万达将与国际篮联共同推出全新的亚洲篮球赛事；万达还独家获得在中国举办3x3职业篮球联赛的权利，中国3X3联赛冠军将代表中国参加世界3x3篮球锦标赛。以上两项赛事万达与国际篮联共同拥有赛事IP。
万达集团董事长王健林表示，“与国际篮联战略合作是万达体育产业取得的又一重大进 展，万达将充分发挥自身影响力和盈方的专业能力，推动篮球运动在全球和中国达到新的高度。”
他介绍称，万达体育7月份还将宣布一至两项落户中国的重大国际赛事。万达体育2016年力争落户中国5至6项重大国际赛事，2017年力争落户7至8项重大国际赛事，2020年前落户 10项重大国际赛事。而且所有落户中国赛事的标准全部为世界级的。
篮球作为第二大球，是世界流行的体育项目，国际篮联从2017年11月开始推行新赛制， 仿照足球世界杯赛制，推出主客场预选赛，在四年一届的周期里，将有超过140支国家队在资格赛阶段亮相常规的主客场比赛，竞争各大洲杯赛和FIBA篮球世界杯的入场券。
2019年篮球世界杯已确定在中国北京、上海等八个城市举办，参赛队伍也将从原来的24支扩大到32支；而万达旗下盈方体育一直是世界篮球市场的重要参与者。
此前万达已收购世界铁人公司等不少体育资产。万达董事长王健林稍早曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。