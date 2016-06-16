万达成国际篮联全球独家商业伙伴 继续引入国际体育资源

路透上海6月16日 - 中国最大房地产企业之一的大连万达集团周四与国际篮联（FIBA）达成战略合作，万达集团旗下万达体育控股成为国际篮联的全球独家商业伙伴。这是继足球、冰雪、铁人三项等运动项目之后，万达再次获得国际重要体育项目的核心资源。

根据协定，万达将成为2016年至2033年期间国际篮联主办的FIBA篮球世界杯及预选赛、各大洲杯赛及预选赛、FIBA女子篮球世界杯和世界青年篮球锦标赛的全球赞助、特许权销 售和市场行销的独家商业伙伴，其中包括四届男篮世界杯。

合作内容涉及在品牌、行销、赛事接待、现场运作和行销合作伙伴支援等方面提供综合性的服务。万达将与国际篮联共同推出全新的亚洲篮球赛事；万达还独家获得在中国举办3x3职业篮球联赛的权利，中国3X3联赛冠军将代表中国参加世界3x3篮球锦标赛。以上两项赛事万达与国际篮联共同拥有赛事IP。

万达集团董事长王健林表示，“与国际篮联战略合作是万达体育产业取得的又一重大进 展，万达将充分发挥自身影响力和盈方的专业能力，推动篮球运动在全球和中国达到新的高度。”

他介绍称，万达体育7月份还将宣布一至两项落户中国的重大国际赛事。万达体育2016年力争落户中国5至6项重大国际赛事，2017年力争落户7至8项重大国际赛事，2020年前落户 10项重大国际赛事。而且所有落户中国赛事的标准全部为世界级的。

篮球作为第二大球，是世界流行的体育项目，国际篮联从2017年11月开始推行新赛制， 仿照足球世界杯赛制，推出主客场预选赛，在四年一届的周期里，将有超过140支国家队在资格赛阶段亮相常规的主客场比赛，竞争各大洲杯赛和FIBA篮球世界杯的入场券。

2019年篮球世界杯已确定在中国北京、上海等八个城市举办，参赛队伍也将从原来的24支扩大到32支；而万达旗下盈方体育一直是世界篮球市场的重要参与者。

此前万达已收购世界铁人公司等不少体育资产。万达董事长王健林稍早曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）