万达电影称控股股东未来三个月拟以至多10亿元增持公司股份

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月23日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周五早间发布公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。
公告指出，万达投资增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所作出的决策。
万达电影周四晚间发布公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常，股票将于周五复牌。
万达电影周四早盘一度逼近跌停；因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自当日下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。
万达集团周四午间发出声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。
万达电影今日开盘报52.81元，上涨1.69%，但盘初很快转为跌逾1%。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。