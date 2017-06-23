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中国财经 | 2017年 6月 23日 星期五 09:38 BJT

万达电影称控股股东未来三个月拟以至多10亿元增持公司股份

路透上海6月23日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周五早间发布公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。

公告指出，万达投资增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所作出的决策。

万达电影周四晚间发布公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常，股票将于周五复牌。

万达电影周四早盘一度逼近跌停；因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自当日下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。

万达集团周四午间发出声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

万达电影今日开盘报52.81元，上涨1.69%，但盘初很快转为跌逾1%。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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