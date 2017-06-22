万达电影称其财务状况良好 股票将于明日复牌

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月22日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周四晚间发布公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常，股票将于周五复牌。
万达电影今日早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。
万达集团周四午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。（完）
(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。