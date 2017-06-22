万达电影称其财务状况良好 股票将于明日复牌

路透北京6月22日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周四晚间发布公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常，股票将于周五复牌。

万达电影今日早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。