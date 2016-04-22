万达院线称拟增发收购万达影视和传奇影业资产

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海4月22日 - 停牌两个月的中国万达电影院线股份有限公司(002739.SZ)周四晚间披露其重组标的，拟定向增发股份收购母公司万达集团旗下影视资产--万达影视传媒公司和美国传奇影业公司，后者是万达集团1月刚以35亿美元并购而来的股权资产。
公告未披露具体方案，仅表示，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，重组相关的各类文件也正在准备之中。公司股票将继续停牌。
万达集团董事长王健林此前曾表示，该公司计划将传奇影业与自身的电影制作子公司合并，并寻求让合并后的业务在股市上市。
万达已经是全球最大的影院运营商，控股北美第二大影院连锁AMC Entertainment Holdings(AMC.N)和澳洲影院运营商Hoyt's Group。
万达院线是中国最大影院运营商，公司股票自2月24日起停牌，停牌前收报80.3元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。