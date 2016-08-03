万达院线与IMAX中国签约 2022年前新建150家IMAX影院

路透上海8月3日 - 中国最大电影院线公司--万达院线(002739.SZ)周二晚公告称，已与IMAX中国(1970.HK)达成租用IMAX影院系统及商标许可协议，在2022年底前新增150家IMAX影院。

根据双方合作协议，万达将在2022年底完成这150家IMAX影院的部署和影院开业，每套IMAX系统的合作期限为12年，万达院线将按一定比例向IMAX公司进行票房分成。

另根据IMAX中国公告，此次与万达新签合作协议，是IMAX有史以来最大的协议。该协议将使万达旗下IMAX影院数量增加70%以上达到360家。同时，亦使IMAX中国签约待建的影院数增加近六成。

万达院线与IMAX在2013年曾签合作协议，至2020年万达会新建120家IMAX影院。万达预计此项协议下的项目将在2016年底安装完成，较此前计划提前四年。在新协议下，从明年开始，这150家影院将在六年内陆续建成，其中110家将于2020年前完成安装。

计入此次签订的协议，今年以来IMAX中国的母公司IMAX(IMAX.N)签订的影院数已达284家，包括229家在中国的影院，这已超过IMAX去年全年的277家。目前中国市场占IMAX全球票房收入的约三分之一。

截止今年6月底，IMAX在中国共有335家影院，分布在中国100多个不同城市，IMAX单银幕平均票房在过去四年间稳健地保持在120至130万美元之间。（完）