万达院线与IMAX中国签约 2022年前新建150家IMAX影院

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海8月3日 - 中国最大电影院线公司--万达院线(002739.SZ)周二晚公告称，已与IMAX中国(1970.HK)达成租用IMAX影院系统及商标许可协议，在2022年底前新增150家IMAX影院。
根据双方合作协议，万达将在2022年底完成这150家IMAX影院的部署和影院开业，每套IMAX系统的合作期限为12年，万达院线将按一定比例向IMAX公司进行票房分成。
另根据IMAX中国公告，此次与万达新签合作协议，是IMAX有史以来最大的协议。该协议将使万达旗下IMAX影院数量增加70%以上达到360家。同时，亦使IMAX中国签约待建的影院数增加近六成。
万达院线与IMAX在2013年曾签合作协议，至2020年万达会新建120家IMAX影院。万达预计此项协议下的项目将在2016年底安装完成，较此前计划提前四年。在新协议下，从明年开始，这150家影院将在六年内陆续建成，其中110家将于2020年前完成安装。
计入此次签订的协议，今年以来IMAX中国的母公司IMAX(IMAX.N)签订的影院数已达284家，包括229家在中国的影院，这已超过IMAX去年全年的277家。目前中国市场占IMAX全球票房收入的约三分之一。
截止今年6月底，IMAX在中国共有335家影院，分布在中国100多个不同城市，IMAX单银幕平均票房在过去四年间稳健地保持在120至130万美元之间。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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