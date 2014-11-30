万达院线A股IPO获证监会批准 至多筹资20亿元人民币

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京11月29日 - 中国地产大亨王健林控股的万达院线已经获准发行股票，希望至多筹资20亿元人民币(3.256亿美元)。
中国证监会周五晚间宣布此消息。王健林的房地产开发公司--大连万达商业地产将在下周一申请港交所批准其最高60亿美元的首次公开发行(IPO)计划。
两家子公司的上市进程料在年底前完成。尚不能联系到万达院线发表评论。
万达院线已连续数年成为中国最大城市电影院线，市场占有率稳定在14%左右。至6月底，万达院线拥有已开业的自有影院150家，旗下影院覆盖北京、上海、重庆等80多个大中城市。
王健林控股的北京万达投资持股68%，其子王思聪持股1%，其四位兄弟各持有0.6%，其余股东还包括红杉资本、大连一方集团董事长孙喜双等。
2012年，万达以26亿美元收购美国第二大影院运营商AMC娱乐公司(AMC.N)。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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