万达院线中止价值近400亿的万达影视收购 因条件尚不成熟

路透上海8月2日 - 在5月公布价值近400亿元人民币的收购万达影视预案后，中国最大的电影院线公司万达院线(002739.SZ)周一晚间公告称，因重组预案公告后证券市场环境发生较大变化，交易各方认为继续推进重组的条件尚不够成熟，决定中止这次重组。

万达院线此前披露，拟以372亿元价格收购关联公司万达影视100%股权，以增发股份作为支付对价，并配套融资至多80亿元。万达影视资产中包括青岛影视投资和互爱互动，其中青岛影视投资旗下包括万达年初收购的美国传奇影业。

万达院线最新公告称，万达影视与青岛影视投资、互爱互动在5月开始业务、管理等方面的整合，由于传奇影业收购完成时间短，体量较大，且涉及中美两地电影制作业务，交易各方认为交易标的宜在内部整合基本完成后，才与万达院线探讨双方的整合机会。

另外，虽然万达收购传奇影业并预计后者今年将扭亏为盈，但收购传奇影业时间较短，客观上需要需要独立运行一段时间，以证明盈利预测的稳定性，再择机实施重组更有利于保护中小股东利益。

万达院线原本希望通过本次交易，将主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域，从而实现对电影全产业链的打通。但中国证监会6月出台上市公司重大资产重组管理办法修订的征求意见稿，对重组提出更高要求，不少上市公司已中止或放弃原本的重组方案。

万达院线周一收报70.8元，过去一个月累计下跌9%。（完）