万达称三年内将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄

路透上海10月18日 - 中国大型地产及文化娱乐企业--万达集团投入500亿元人民币建设的青岛东方影都周一首次面向全球招商，已与美国九家知名电影公司签约，未来三年将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄。

万达新闻稿称，此次签约的电影公司包括传奇、狮门影业、影盛影业、Arad影业、极光影业等；另外，好莱坞著名后期制作公司数字王国也在与万达洽谈合作。未来一旦东方影都的国内招商启动，届时将“一棚难求”，一个世界电影新的产业中心将由此诞生。

东方影都是全球规模最大、内容最全的影视产业园，一期规划建设30个摄影棚，包括世界最大1万平方米的摄影棚、世界唯一的固定水下摄影棚，目前首批15个摄影棚已竣工；东方影都影视产业园外景地面积36公顷。项目整体将于2018年8月正式全面开业。

新闻稿称，青岛市和万达共同成立了电影产业发展基金，推出面向全球电影企业具诱惑力的优惠政策，对在东方影都拍摄、制作的影片给予补贴。

万达高层稍早在美国透露，将向使用东方影都进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。这些补贴将由万达与青岛市政府共同创建的基金支付。该基金以五年为期，规模达7.5亿美元。（完）