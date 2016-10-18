万达称三年内将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国大型地产及文化娱乐企业--万达集团投入500亿元人民币建设的青岛东方影都周一首次面向全球招商，已与美国九家知名电影公司签约，未来三年将有11部好莱坞大片在青岛东方影都拍摄。
万达新闻稿称，此次签约的电影公司包括传奇、狮门影业、影盛影业、Arad影业、极光影业等；另外，好莱坞著名后期制作公司数字王国也在与万达洽谈合作。未来一旦东方影都的国内招商启动，届时将“一棚难求”，一个世界电影新的产业中心将由此诞生。
东方影都是全球规模最大、内容最全的影视产业园，一期规划建设30个摄影棚，包括世界最大1万平方米的摄影棚、世界唯一的固定水下摄影棚，目前首批15个摄影棚已竣工；东方影都影视产业园外景地面积36公顷。项目整体将于2018年8月正式全面开业。
新闻稿称，青岛市和万达共同成立了电影产业发展基金，推出面向全球电影企业具诱惑力的优惠政策，对在东方影都拍摄、制作的影片给予补贴。
万达高层稍早在美国透露，将向使用东方影都进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。这些补贴将由万达与青岛市政府共同创建的基金支付。该基金以五年为期，规模达7.5亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。