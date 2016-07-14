独家：中国万达有意收购派拉蒙影片少数股权--消息人士

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透7月13日 - 根据两名熟知内情的消息人士，中国房地产与娱乐事业综合企业--万达集团已与维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)举行会谈，有意收购后者旗下派拉蒙影片的少数股权。
万达的兴趣，使得对派拉蒙的未来的讨论再度浮现急迫性，而维亚康姆执行长道曼与该公司控股股东Sumner Redstone之前已就派拉蒙的未来有过激烈争辩。万达在1月收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，持续寻求扩大在美国电影业的版图。
Redstone直至目前皆反对出售派拉蒙，如果没有他的首肯，收购将无法成局。消息人士本周表示，除了万达，也有其他方表达对派拉蒙有兴趣，不过目前仍不确定能否达成任何交易。
由于此事尚未公开，因此消息人士要求匿名；维亚康姆拒绝置评，万达则是没有立即回覆置评要求。
今年早前，万达投资了派拉蒙的忍者神龟(Teenage Mutant Ninja Turtles)系列影片。
如果双方真的同意达成协议，将可能成为对萨默·雷石东(Sumner Redstone)媒体帝国争夺战的新导火索。派拉蒙的交易一直有维亚康姆执行长道曼的支持，他寻求出售派拉蒙49%的股份，但雷石东却反对出售，后者持有维亚康姆和CBS Corp (CBS.N)80%的股权。
目前不清楚如果达成协议，萨默·雷石东和他女儿Shari Redstone是否会同意协议。
Shari Redstone发言人和萨默·雷石东发言人均拒绝置评。(完)
(编译 陈宗琦/白云; 审校 李婷仪/杜明霞)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。