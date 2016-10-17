万达将宣布补贴40%制作成本 吸引好莱坞来华拍摄--消息

路透洛杉矶10月16日 - 据直接了解计划的一位人士透露，中国大连万达集团计划推出一项补贴计划，吸引好莱坞电影制作人到其在中国青岛新成立的数十亿美元影视基地。

万达集团董事长王健林料将在洛杉矶周一晚间举办的活动上宣布这一计划，可提供40%制作成本的补贴。

这位不愿具名的消息人士称。万达将与青岛市政府分担此项补贴。

补贴将适用于影视剧。符合退款的成本包括舞台和设备租赁、搭景费用和当地住宿等。

万达发言人拒绝置评。

青岛市政府一位发言人称，他不熟悉该计划。(完)