万达将宣布补贴40%制作成本 吸引好莱坞来华拍摄--消息

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透洛杉矶10月16日 - 据直接了解计划的一位人士透露，中国大连万达集团计划推出一项补贴计划，吸引好莱坞电影制作人到其在中国青岛新成立的数十亿美元影视基地。
万达集团董事长王健林料将在洛杉矶周一晚间举办的活动上宣布这一计划，可提供40%制作成本的补贴。
这位不愿具名的消息人士称。万达将与青岛市政府分担此项补贴。
补贴将适用于影视剧。符合退款的成本包括舞台和设备租赁、搭景费用和当地住宿等。
万达发言人拒绝置评。
青岛市政府一位发言人称，他不熟悉该计划。(完)
(编译 刘秀红；审校)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。