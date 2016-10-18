万达宣布补贴40%制作费用 吸引好莱坞电影公司来华拍摄

路透洛杉矶10月17日 - 中国大连万达集团在洛杉矶参加一项活动时宣布，将向使用该公司在青岛新成立的影视基地进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。电影界高层在活动上呼吁中美电影制作公司展开更多合作。

在洛杉矶郡立美术馆举行的活动上，大连万达高层对在座的好莱坞电影公司制作高层表示，这些补贴将由万达与青岛市政府共同创建的基金支付。该基金以五年为期，规模达7.5亿美元。

万达集团董事长王健林表示，这对好莱坞是一个机会而非竞争。

王健林已成为在好莱坞交易规模最大的中国人，此前已买下传奇影业(Legendary Entertainment)和美国连锁院线AMC Entertainment Holdings (AMC.N)。

他现在正尝试吸引好莱坞电影公司来到斥资数十亿美元建成的青岛影视基地。

大连万达是一家房地产与媒体综合企业，旗下有两家上市公司--万达商业和万达院线(002739.SZ)。(完)