万达宣布补贴40%制作费用 吸引好莱坞电影公司来华拍摄

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透洛杉矶10月17日 - 中国大连万达集团在洛杉矶参加一项活动时宣布，将向使用该公司在青岛新成立的影视基地进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。电影界高层在活动上呼吁中美电影制作公司展开更多合作。
在洛杉矶郡立美术馆举行的活动上，大连万达高层对在座的好莱坞电影公司制作高层表示，这些补贴将由万达与青岛市政府共同创建的基金支付。该基金以五年为期，规模达7.5亿美元。
万达集团董事长王健林表示，这对好莱坞是一个机会而非竞争。
王健林已成为在好莱坞交易规模最大的中国人，此前已买下传奇影业(Legendary Entertainment)和美国连锁院线AMC Entertainment Holdings (AMC.N)。
他现在正尝试吸引好莱坞电影公司来到斥资数十亿美元建成的青岛影视基地。
大连万达是一家房地产与媒体综合企业，旗下有两家上市公司--万达商业和万达院线(002739.SZ)。(完)
(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。