万达正式成立金融集团 下半年将开展6项国内外并购

路透上海7月13日 - 中国商业地产龙头企业--大连万达集团股份有限公司周末在半年工作会议上宣布了系列战略部署，包括成立万达金融集团，形成万达商业、文化产业、金融产业、电子商务新的四大支柱产业，同时下半年将完成六项国内外并购等事项。

刊登在万达集团网站上的新闻稿指出，四大支柱产业里面，万达商业包括商业地产建设、酒店管理、商业管理等内容，随着“轻资产”战略的加速推进，万达商业将由房地产企业全面转型为商业服务型企业；文化产业包括影视控股、旅游控股、体育控股、儿童娱乐控股等四大公司；金融产业包括银行、证券、保险、投资、快钱支付等公司；电子商务包括众筹理财、一卡通、积分联盟、大数据中心、智慧体验产品等内容。

同时，万达集团提出了新的企业发展战略目标。按照新的计划，万达集团2018年将全面转型为服务型企业，服务业收入、净利润占比超过65%，而原定是2020年实现该目标，这意味着万达转型将大大加速。

另外，万达集团还正式发布了“2211”发展目标，即到2020年，万达资产达到2,000亿美元，市值达到2,000亿美元，收入1,000亿美元，净利润达到100亿美元。同时，万达集团成为国际品牌，30%收入来自海外，在全球主要市场有投资、有企业，成为世界一流的跨国企业。

在万达金融产业布局里面，万达下半年将完成银行、证券、保险公司并购，加上已有的快钱公司和万达投资公司，正式成立万达金融集团。

万达集团董事长王健林表示，万达金融不搞传统模式，而是利用万达独有优势，创新模式，做真正的“互联网+”金融。万达金融还将充分利用电商、快钱的大数据，做线上金融，少开或不开线下门店，节约成本，提高利润。

万达并表示下半年将加大并购步伐，完成国外3家、国内3家大型企业并购，同时推进海外企业业务在中国落地。今年上半年，万达已投入150多亿元人民币用于并购和投资，先后并购瑞士盈方体育传媒集团、澳大利亚HOYTS院线等企业，投资入股马德里竞技足球俱乐部、同程旅游等企业。

万达集团上半年收入同比增长18%，预计全年同比增长超过20%。(完）

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(发稿 林琦；审校 黄凯)

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