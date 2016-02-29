万达集团将投资巴黎大型综合项目

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透巴黎2月26日 （记者 Dominique Vidalon） - 大连万达集团周五发表声明称，万达集团与法国欧尚集团在巴黎签订协议，双方将合作投资巴黎大型文化旅游商业综合项目。
声明称，该项目位于巴黎市区东北部，毗邻戴高乐机场，距巴黎市中心约10公里。项目占地80公顷，总投资超过30亿欧元，总建筑面积76万平方米，全部持有经营，由室内外主题公园、大型舞台秀、酒店群、商业中心、会议中心等内容组成。
声明称，该项目是法中最大投资项目，也是欧洲迄今为止最大的单个投资项目，并被法国与巴黎市政府确定为重点开发项目，建成后将成为欧洲文化旅游商业的新地标。
声明称，该项目建设期间预计提供约2万个就业机会，项目投入运营后提供约1.4万个就业机会，因此该项目也成为法国最大的民生工程。（完）
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
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