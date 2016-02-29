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中国财经 | 2016年 2月 29日 星期一 13:26 BJT

万达集团将投资巴黎大型综合项目

路透巴黎2月26日 （记者 Dominique Vidalon） - 大连万达集团周五发表声明称，万达集团与法国欧尚集团在巴黎签订协议，双方将合作投资巴黎大型文化旅游商业综合项目。

声明称，该项目位于巴黎市区东北部，毗邻戴高乐机场，距巴黎市中心约10公里。项目占地80公顷，总投资超过30亿欧元，总建筑面积76万平方米，全部持有经营，由室内外主题公园、大型舞台秀、酒店群、商业中心、会议中心等内容组成。

声明称，该项目是法中最大投资项目，也是欧洲迄今为止最大的单个投资项目，并被法国与巴黎市政府确定为重点开发项目，建成后将成为欧洲文化旅游商业的新地标。

声明称，该项目建设期间预计提供约2万个就业机会，项目投入运营后提供约1.4万个就业机会，因此该项目也成为法国最大的民生工程。（完）

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