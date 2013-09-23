万达集团投资300亿元建设全球最大影视产业园--报载

路透北京9月23日 - 万达集团对文化旅游产业投资再度加码。中国证券报周一报导称，万达集团投入300亿元人民币建设的全球投资规模最大的影视产业项目--青岛东方影都影视产业园区开工。

报导引述万达集团董事长王健林表示，该产业园项目总投资额500亿元，其中涉及文化旅游产业的投资300亿元，房地产业务投资200亿元，地产、商业项目将于明年启动。

“在发展影视产业的同时，万达更期望通过影视产业来拉动商业及旅游的发展，因为商业及旅游的现金流相对更为稳定、可期，而‘现金为王’也是万达所一直坚守的。”他称。

青岛东方影都是以影视产业为核心，涵盖旅游、商业等多种功能的大型综合性文化产业项目，也是世界唯一具有影视外景、影视制作、影视会展、影视旅游综合功能的项目。项目计划2016年6月项目一期开业，2017年6月影视产业项目全部建成开业。

万达集团目前四大产业为商业地产、高级酒店、文化旅游、连锁百货，目前商业地产仍为万达的“大梁”，但正在业务转型中的万达则把文化旅游板块列为发展重点。

随着文化消费的不断深入，中国影视产业发展迎来“黄金十年”，2012年中国电影票房为170亿元，业内预计今年将突破220亿元。

王健林预计，2018年前，中国电影票房收入将超过北美，2023年前将达到北美票房收入的2倍左右。

“世界电影市场的发展就在中国，一是逐渐富起来的13亿中国人口规模支撑起了欧美国家不可比拟的庞大的消费市场；二是每年超过4,000块优质电影屏幕的产业发展速度，让电影产业持续井喷。”他解释称。(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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