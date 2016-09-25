万达集团合肥万达城今日开业 一期文化旅游投资240亿元

路透上海9月24日 - 中国房地产及文化娱乐企业--万达集团周六称，合肥万达城今日开业，这是万达今年开业的第二个万达城，也是开业的第五个大型文化旅游项目。

据万达提供的新闻稿，合肥万达城一期占地160公顷，总建筑面积300万平方米，文化旅游投资240亿元人民币，规划旅游、文化、体育、商业、酒店五大内容，首期开业万达茂、室外主题乐园、酒店群、酒吧街等。

一期开业后，万达集团决定再投资100亿元，2016年内开工建设合肥万达城二期，项目全部规划为大型室内游乐内容。合肥万达城三期也开始规划，将有全新的业态出现。

万达集团董事长王健林表示，万达下决心将合肥万达城打造成为世界超级旅游项目，使合肥成为世界级的旅游目的地。

万达今年首个开业的万达城--南昌万达文化旅游城于5月底开业。当时王健林已表示，9月安徽合肥的万达文旅城将开业，哈尔滨万达城将于2017年开业，青岛东方影都和广州万达城将于2018年开业。公司计划2020年前国内建15个万达城，国外建3-5个万达城。

万达集团期望这一系列代表中国民族文化的文旅城，能够挑战以上海迪士尼乐园为代表的“洋品牌”。（完）