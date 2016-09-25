万达集团合肥万达城今日开业 一期文化旅游投资240亿元

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月24日 - 中国房地产及文化娱乐企业--万达集团周六称，合肥万达城今日开业，这是万达今年开业的第二个万达城，也是开业的第五个大型文化旅游项目。
据万达提供的新闻稿，合肥万达城一期占地160公顷，总建筑面积300万平方米，文化旅游投资240亿元人民币，规划旅游、文化、体育、商业、酒店五大内容，首期开业万达茂、室外主题乐园、酒店群、酒吧街等。
一期开业后，万达集团决定再投资100亿元，2016年内开工建设合肥万达城二期，项目全部规划为大型室内游乐内容。合肥万达城三期也开始规划，将有全新的业态出现。
万达集团董事长王健林表示，万达下决心将合肥万达城打造成为世界超级旅游项目，使合肥成为世界级的旅游目的地。
万达今年首个开业的万达城--南昌万达文化旅游城于5月底开业。当时王健林已表示，9月安徽合肥的万达文旅城将开业，哈尔滨万达城将于2017年开业，青岛东方影都和广州万达城将于2018年开业。公司计划2020年前国内建15个万达城，国外建3-5个万达城。
万达集团期望这一系列代表中国民族文化的文旅城，能够挑战以上海迪士尼乐园为代表的“洋品牌”。（完）
(发稿 林高丽; 审校 张喜良)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。