大连万达获得香港联交所批准其高至60亿美元IPO计划--消息

中国3月70城房价同比涨幅连四个月收窄 但环比有所升温（更新版）

路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。