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中国财经 | 2014年 12月 2日 星期二 07:23 BJT

大连万达获得香港联交所批准其高至60亿美元IPO计划--消息

路透香港12月1日 - 大连万达商业地产IPO-DWC.SS周一获得香港联交所批准其高至60亿美元IPO计划。

这将是四年来日本以外亚洲最大规模的IPO。

一位直接了解上市计划的消息人士周一称，万达商业地产将于周三开始衡量投资者对这一IPO的兴趣，12月8日开始路演。

由于交易所的决定尚未公布，消息人士拒绝透露姓名。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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