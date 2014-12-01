大连万达获得香港联交所批准其高至60亿美元IPO计划--消息

比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透香港12月1日 - 大连万达商业地产IPO-DWC.SS周一获得香港联交所批准其高至60亿美元IPO计划。
这将是四年来日本以外亚洲最大规模的IPO。
一位直接了解上市计划的消息人士周一称，万达商业地产将于周三开始衡量投资者对这一IPO的兴趣，12月8日开始路演。
由于交易所的决定尚未公布，消息人士拒绝透露姓名。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。