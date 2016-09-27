中国万达集团洽商收购好莱坞Dick Clark Productions

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透旧金山9月26日 - 根据周一的一项声明，中国房地产和娱乐巨擘大连万达集团正与Dick Clark Productions洽商交易，藉以扩大在好莱坞的投资组合。
“Dick Clark Productions和北京万达文化产业集团已经同意进入独家协商，共同目标为敲定一桩双方都满意的交易，”Dick Clark Productions母公司Eldridge Industries发言人在一份电子邮件声明稿中指出。
根据熟悉此交易的消息人士，万达打算出价10亿美元收购这家电视节目制作公司，他并称尚未确定是否能达成交易，谈判仍有可能破局。该名消息人士不愿具名，因为交易价值并未公开。
万达集团若收购Dick Clark，将会是该集团进一步实现好莱坞梦的最新举措。Dick Clark公司知名作品包括金球奖(Golden Globe)实况转播以及新年直播特别节目。
一名万达集团的代表并未立即对置评请求做出回应，Eldridge Industries的一名发言人则拒绝对交易总值置评。
Dick Clark Productions总部位于加州圣塔莫尼卡，其制作的节目还包括乡村音乐学院颁奖典礼(Academy of Country Music Awards),以及公告牌颁奖典礼(Billboard Music Awards)。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。