中国万达集团洽商收购好莱坞Dick Clark Productions

路透旧金山9月26日 - 根据周一的一项声明，中国房地产和娱乐巨擘大连万达集团正与Dick Clark Productions洽商交易，藉以扩大在好莱坞的投资组合。

“Dick Clark Productions和北京万达文化产业集团已经同意进入独家协商，共同目标为敲定一桩双方都满意的交易，”Dick Clark Productions母公司Eldridge Industries发言人在一份电子邮件声明稿中指出。

根据熟悉此交易的消息人士，万达打算出价10亿美元收购这家电视节目制作公司，他并称尚未确定是否能达成交易，谈判仍有可能破局。该名消息人士不愿具名，因为交易价值并未公开。

万达集团若收购Dick Clark，将会是该集团进一步实现好莱坞梦的最新举措。Dick Clark公司知名作品包括金球奖(Golden Globe)实况转播以及新年直播特别节目。

一名万达集团的代表并未立即对置评请求做出回应，Eldridge Industries的一名发言人则拒绝对交易总值置评。

Dick Clark Productions总部位于加州圣塔莫尼卡，其制作的节目还包括乡村音乐学院颁奖典礼(Academy of Country Music Awards),以及公告牌颁奖典礼(Billboard Music Awards)。(完)