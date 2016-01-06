万达集团将投资150亿元建三所国际医院 由IHG运营管理

路透上海1月6日 - 中国大型地产发展商--万达集团周三宣布，万达将在上海、成都和青岛三地共投资150亿元人民币建设三所综合性国际医院，这三所医院将由英国国际医院集团（IHG）运营管理并使用IHG品牌。

万达集团新闻稿称，这是中国企业在医疗行业的最大一笔投资，也是IHG首次在中国运营管理医院项目。上述三所医院均冠名英慈万达国际医院，IHG将确保三座医院的运营通过JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）等国际医疗机构认证。

其中，投资额达20亿元的青岛英慈万达国际医院目前已开工建设，拥有床位200张，计划2018年7月开业；上海英慈万达和成都英慈万达今年将开工建设，投资分别达80亿元和50亿元，拥有床位数分别为1,000张和500张。

IHG将委派世界一流外籍专家担任每一家医院的院长，为医院配备一定比例的高水平外籍医生和专业医疗团队，使之达到国际高端医院的医疗水平和运营水准。

万达集团董事长王健林表示，引进顶级综合性国际医院是万达在中国的创新，不仅满足高端人群对健康医疗的需求，也使所在城市医疗水平达到国际一流，带动中国高端医疗水平提升。

IHG是全球顶尖国际医疗集团，成立于1978年，总部设在英国，已在全球超过50个国家管理450多个医疗项目，客户包括22个国家政府、联合国、世界银行以及全球的高端客户群。（完）