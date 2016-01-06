万达集团将投资150亿元建三所国际医院 由IHG运营管理

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海1月6日 - 中国大型地产发展商--万达集团周三宣布，万达将在上海、成都和青岛三地共投资150亿元人民币建设三所综合性国际医院，这三所医院将由英国国际医院集团（IHG）运营管理并使用IHG品牌。
万达集团新闻稿称，这是中国企业在医疗行业的最大一笔投资，也是IHG首次在中国运营管理医院项目。上述三所医院均冠名英慈万达国际医院，IHG将确保三座医院的运营通过JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）等国际医疗机构认证。
其中，投资额达20亿元的青岛英慈万达国际医院目前已开工建设，拥有床位200张，计划2018年7月开业；上海英慈万达和成都英慈万达今年将开工建设，投资分别达80亿元和50亿元，拥有床位数分别为1,000张和500张。
IHG将委派世界一流外籍专家担任每一家医院的院长，为医院配备一定比例的高水平外籍医生和专业医疗团队，使之达到国际高端医院的医疗水平和运营水准。
万达集团董事长王健林表示，引进顶级综合性国际医院是万达在中国的创新，不仅满足高端人群对健康医疗的需求，也使所在城市医疗水平达到国际一流，带动中国高端医疗水平提升。
IHG是全球顶尖国际医疗集团，成立于1978年，总部设在英国，已在全球超过50个国家管理450多个医疗项目，客户包括22个国家政府、联合国、世界银行以及全球的高端客户群。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。