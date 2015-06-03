万达院线拟收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团100%股权

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月3日 - 中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司(002739.SZ)周三公告称，下属全资子公司拟收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyts集团100%股权。
刊登在深交所网站公告显示，目前，该公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司股票继续停牌。
万达院线已连续数年成为中国最大城市电影院线，市场占有率稳定在14%左右。2012年万达集团曾以26亿美元收购美国第二大影院运营商AMC娱乐公司(AMC.N)。
万达院线股票此前因筹划重大事项于5月13日下午起停牌，停牌前收报244.89元人民币，过去一个月累计上涨86%。（完）
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(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。