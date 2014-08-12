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中国财经 | 2014年 8月 12日 星期二 10:19 BJT

万达商业地产与母公司组合营投资澳洲地产

路透香港8月12日 - 中国房地产商--万达商业地产（集团）有限公司(0169.HK)周二宣布，与控股股东万达香港组合营公司投资澳洲房地产项目，双方出资合计高至125亿港元。

万达商业地产的声明称，公司与万达香港将分别持有合营公司--万达澳洲60%和40%的股权，资本承担额分别不超过75亿港元及50亿港元。

同时，万达澳洲将投资首个项目，入股澳洲一家持有一项位于昆士兰黄金海岸的混合用途发展项目--珠宝三塔项目公司的55%股权，资金承担为2.9亿澳元（约21.03亿港元）。

珠宝三塔项目地盘面积约11,355平方米，面向黄金海岸的沙滩，计划发展为包括渡假酒店、公寓、咖啡馆、便利店、办公楼、餐饮、商店等，总建筑面积约14.7万平方米。

万达香港持有万达商业地产的65.04%股权，前者由大连万达商业地产全资拥有。

万达商业地产周一收盘报2.45港元，过去一个月跌近3%。（完）

浏览上市公司的声明，请点选：(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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