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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 13:16 BJT

大连万达同意以10.5亿欧元收购瑞士盈方体育传媒集团

路透北京2月10日 - 中国地产企业大连万达集团表示，已同意以10.5亿欧元(11.9亿美元)收购瑞士体育营销公司盈方体育传媒集团(Infront Sports & Media AG)。

这是万达集团挥军休闲娱乐产业的最新行动，该集团在一份声明中表示，将持有盈方68.2%股权。声明中并未提及其他股东。

万达集团正以一连串收购的方式，积极扩展海外业务，转趋多样化经营。大连万达自今年初以来，已经宣布三项海外大型投资计划。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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